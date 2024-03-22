Авдотья (Евдокия) Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смерти24.07.1848 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Василий Алексеевич (?)
Бракосочетание
Вычислено 1831
Муж: Антон Денисович
Рождение ребёнка
01.07.1832 ст.
Сын: Прокопий Антонович
Отец ребёнка: Антон Денисович
Рождение ребёнка
09.03.1834 ст.
Дочь: Софья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Денисович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Антон Денисович
Рождение ребёнка
01.12.1839 ст.
Дочь: Варвара Антоновна
Отец ребёнка: Антон Денисович
Рождение ребёнка
17.09.1841 ст.
Сын: Фёдор Антонович
Отец ребёнка: Антон Денисович
Рождение ребёнка
26.08.1846 ст.
Сын: Иоанн Антонович
Отец ребёнка: Антон Денисович
Рождение ребёнка
26.08.1846 ст.
Сын: Александр Антонович
Отец ребёнка: Антон Денисович
Рождение ребёнка
03.01.1848 ст.
Сын: Иоанн Антонович
Отец ребёнка: Антон Денисович
Смерть
24.07.1848 ст.
От холеры