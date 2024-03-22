Авдотья (Евдокия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Васильевна

Место рождения

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

24.07.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1752 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Василий Алексеевич (?)

Мать: не указана

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Вычислено 1831

Муж: Антон Денисович

Рождение ребёнка
01.07.1832 ст.

Сын: Прокопий Антонович

Отец ребёнка: Антон Денисович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1834 ст.

Дочь: Софья Антоновна

Отец ребёнка: Антон Денисович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Антон Денисович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1839 ст.

Дочь: Варвара Антоновна

Отец ребёнка: Антон Денисович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1841 ст.

Сын: Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Антон Денисович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1846 ст.

Сын: Иоанн Антонович

Отец ребёнка: Антон Денисович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1846 ст.

Сын: Александр Антонович

Отец ребёнка: Антон Денисович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1848 ст.

Сын: Иоанн Антонович

Отец ребёнка: Антон Денисович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.07.1848 ст.
Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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