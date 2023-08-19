Тупиков Николай Матвеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1830
Отец: Тупиков Матвей Васильев
Мать: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Военная служба
1855
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Смерть
Неизвестно