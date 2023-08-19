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Тупиков Николай Матвеев

Место рождения

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Тупиков Матвей Васильев

Мать: не указана

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Военная служба
1855
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Смерть
Неизвестно