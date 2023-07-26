Тупиков Матвей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Тупиков Иван Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27 в бегах с 1834 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Мать ребёнка: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Мать ребёнка: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Мать ребёнка: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Мать ребёнка: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Мать ребёнка: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Смерть
Неизвестно