Тупиков Матвей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупиков Матвей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1814 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1833 г.р.
Вычислено 1840 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Тупиков Иван Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27 в бегах с 1834 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Тупиков Никита Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Сын: Тупиков Федор Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Тупиков Николай Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Тупиков Игнатий Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Сын: Тупиков Павел Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Смерть
Неизвестно