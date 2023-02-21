Бударников Антон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Бударников Иван Антонович
Мать ребёнка: Бударникова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Бударников Афанасий Антонович
Мать ребёнка: Бударникова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Бударникова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Бударников Еремей Антонович
Мать ребёнка: Бударникова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бударникова Варвара
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно