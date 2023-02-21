Бударников Антон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударников Антон Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Бударников Иван Антонович

Мать ребёнка: Бударникова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Бударников Афанасий Антонович

Мать ребёнка: Бударникова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Бударникова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Бударников Еремей Антонович

Мать ребёнка: Бударникова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бударникова Варвара

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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