Бударникова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Бударников Иван Антонович
Отец ребёнка: Бударников Антон Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Бударников Афанасий Антонович
Отец ребёнка: Бударников Антон Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Бударников Антон Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Бударников Еремей Антонович
Отец ребёнка: Бударников Антон Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно