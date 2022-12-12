Бударникова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударникова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Бударников Иван Антонович

Отец ребёнка: Бударников Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Бударников Афанасий Антонович

Отец ребёнка: Бударников Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Бударников Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Бударников Еремей Антонович

Отец ребёнка: Бударников Антон Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударников Антон Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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