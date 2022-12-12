Бударников Еремей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударников Еремей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Бударников Антон Алексеевич

Мать: Бударникова Варвара

Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Бударников Егор Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Мария Еремеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
21.11.1888

Жена: не указана

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник - Павел Биряев. Дьячки - Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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