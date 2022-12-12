Бударников Еремей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Бударников Антон Алексеевич
Мать: Бударникова Варвара
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Бударников Егор Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Мария Еремеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
21.11.1888
Жена: не указана
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник - Павел Биряев. Дьячки - Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно