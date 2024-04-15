Сухорукова (Алексеева) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова (Алексеева) Мария Трофимовна

Место рождения

Нескучный, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.?.1902

Дата смерти

31.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1902

Отец: Трофим

Мать: не указана

Нескучный, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1928

Дочь: Беспаленко (Сухорукова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Сухоруков Александр Петрович

Рождение ребёнка
20.03.1938

Сын: Сухоруков Валентин

Отец ребёнка: Сухоруков Александр Петрович

Смерть
31.01.1980
Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

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