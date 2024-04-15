Сухорукова (Алексеева) Мария Трофимовна
Место рождения
Дата рождения10.?.1902
Дата смерти31.01.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1902
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1928
Дочь: Беспаленко (Сухорукова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Сухоруков Александр Петрович
Рождение ребёнка
20.03.1938
Сын: Сухоруков Валентин
Отец ребёнка: Сухоруков Александр Петрович
Смерть
31.01.1980
Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область