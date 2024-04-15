Сухоруков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухоруков Александр Петрович

Сухоруков Александр Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1902

Дата смерти

18.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1902

Отец: Сухоруков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1928

Дочь: Беспаленко (Сухорукова) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Сухорукова (Алексеева) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
20.03.1938

Сын: Сухоруков Валентин

Мать ребёнка: Сухорукова (Алексеева) Мария Трофимовна

Смерть
18.12.1984
Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.