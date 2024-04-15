Сухоруков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1902
Дата смерти18.12.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1902
Отец: Сухоруков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1928
Рождение ребёнка
20.03.1938
Сын: Сухоруков Валентин
Мать ребёнка: Сухорукова (Алексеева) Мария Трофимовна
Смерть
18.12.1984
Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область