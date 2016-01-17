Бондаренко Станислав Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1935
Дата смерти17.01.2016
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1935
Отец: Бондаренко Андрей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.01.2016
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область