Бондаренко Станислав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Станислав Андреевич

Место рождения

Байчурово, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.01.1935

Дата смерти

17.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1935

Отец: Бондаренко Андрей Степанович

Мать: не указана

Байчурово, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.01.2016
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область