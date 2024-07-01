Бондаренко Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения31.08.1907
Дата смерти2006
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1907
Отец: Бондаренко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1935
Сын: Бондаренко Станислав Андреевич
Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна
Байчурово, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
2006
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область