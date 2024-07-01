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Бондаренко Андрей Степанович

Место рождения

Самойловка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

31.08.1907

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1907

Отец: Бондаренко Степан

Мать: не указана

Самойловка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.01.1935

Сын: Бондаренко Станислав Андреевич

Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна

Байчурово, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
2006
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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