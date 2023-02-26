Савинова Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
29.11.1859
Москва, город федерального значения Москва
Восприемница при крещении Екатерины, дочери отставного губ. секретаря Сергея Александровича Кошкина и Екатерины Павловны, из дворян | Godparents:Отставной коллежский секретарь Владимир Петров Алексее... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Савинов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Савинов Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Куприянова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Савинов Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Савинов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Савинов Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.06.1863

Сын: Савинов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Савинов Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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