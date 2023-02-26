Савинова Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
29.11.1859
Восприемница при крещении Екатерины, дочери отставного губ. секретаря Сергея Александровича Кошкина и Екатерины Павловны, из дворян | Godparents:Отставной коллежский секретарь Владимир Петров Алексее... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Савинов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Савинов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Куприянова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Савинов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Савинов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Савинов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.06.1863
Сын: Савинов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Савинов Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно