Куприянова (Савинова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
11.11.1881
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: (Куприянова) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Куприянов Николай Григорьевич
Крещение
11.12.1888
крещена Любовь Николаевна Савинова | Восприемники: Московской губернии, города Богородска купеческого 2-й гильдии сына Куприянова жена Мария Димитриева Куприянова и (заочно) окончивший курс в Московск... Показать все
Смерть
Неизвестно