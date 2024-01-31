Куприянова (Савинова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянова (Савинова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Савинов Дмитрий Дмитриевич

Мать: Савинова (Кошкина?) Любовь Александровна

Бракосочетание
11.11.1881

Муж: Куприянов Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: (Куприянова) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Куприянов Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
11.12.1888
крещена Любовь Николаевна Савинова | Восприемники: Московской губернии, города Богородска купеческого 2-й гильдии сына Куприянова жена Мария Димитриева Куприянова и (заочно) окончивший курс в Московск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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