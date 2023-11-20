Ципулин Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1888
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1888
Отец: Ципулин Петр Иванович
Бракосочетание
17.07.1911
Жена: Ципулина Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сафронова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Ципулина Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: Ципулина Ольга Федоровна
Смерть
1942