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Ципулин Константин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1888

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1888

Отец: Ципулин Петр Иванович

Мать: Ципулина Софья Степановна

Бракосочетание
17.07.1911

Жена: Ципулина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сафронова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Ципулина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Ципулина Ольга Федоровна

Смерть
1942
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