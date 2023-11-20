Сафронова (Ципулина) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Николай Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно