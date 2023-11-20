Сафронова (Ципулина) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Ципулина) Ольга Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ципулин Константин Петрович

Мать: Ципулина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Николай Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Николай Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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