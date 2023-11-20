Ципулина (Lovyagin Ловягина) Софья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1888
Сын: Ципулин Константин Петрович
Отец ребёнка: Ципулин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Драматическая актриса
Смерть
Неизвестно