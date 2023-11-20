Ципулина (Lovyagin Ловягина) Софья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦипулина (Lovyagin Ловягина) Софья Степановна

Ципулина (Lovyagin Ловягина) Софья Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1888

Сын: Ципулин Константин Петрович

Отец ребёнка: Ципулин Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ципулин Петр Иванович

Упоминание
Неизвестно
Драматическая актриса
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close