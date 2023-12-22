Суровцев Порфирий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиДо 1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Суровцев Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 02.05.1899 ст.
Сын: Суровцев Тимофей Порфирьевич
Мать ребёнка: Суровцева Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Жерноклеева Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Суровцева Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
19.07.1911 ст.
Дочь: Суровцева Феодора Порфирьевна
Мать ребёнка: Суровцева Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
17.06.1913 ст.
Дочь: Суровцева Прасковья Порфирьевна
Мать ребёнка: Суровцева Пелагея Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1945