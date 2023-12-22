Суровцев Порфирий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцев Порфирий Фёдорович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Суровцев Фёдор

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 02.05.1899 ст.

Сын: Суровцев Тимофей Порфирьевич

Мать ребёнка: Суровцева Пелагея Ефремовна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Жерноклеева Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Суровцева Пелагея Ефремовна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
19.07.1911 ст.

Дочь: Суровцева Феодора Порфирьевна

Мать ребёнка: Суровцева Пелагея Ефремовна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.06.1913 ст.

Дочь: Суровцева Прасковья Порфирьевна

Мать ребёнка: Суровцева Пелагея Ефремовна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцева Пелагея Ефремовна

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
До 1945
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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