Суровцев Тимофей Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцев Тимофей Порфирьевич

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 02.05.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.05.1899 ст.

Отец: Суровцев Порфирий Фёдорович

Мать: Суровцева Пелагея Ефремовна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.09.1918

Сын: Суровцев Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Суровцева Евгения Яковлевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
15.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суровцева Евгения Яковлевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцева Евгения Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин, колхозник к-за «Путь Ильича» с 1929 г.
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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