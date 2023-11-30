Суровцев Тимофей Порфирьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 02.05.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.05.1899 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1918
Сын: Суровцев Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Суровцева Евгения Яковлевна
Рождение ребёнка
15.07.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суровцева Евгения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин, колхозник к-за «Путь Ильича» с 1929 г.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно