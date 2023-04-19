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Сгибов Серапион Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Сгибов Семен Иванович

Мать: Сгибова Дарья Никоновна

Рождение ребёнка
02.05.1867

Сын: Сгибов Афанасий Серапионович

Мать ребёнка: Сгибова Акулина Фирсовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кудасова Мария Серапионовна

Мать ребёнка: Сгибова Акулина Фирсовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибова Акулина Фирсовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1885