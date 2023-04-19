Сгибов Серапион Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Сгибов Семен Иванович
Мать: Сгибова Дарья Никоновна
Рождение ребёнка
02.05.1867
Сын: Сгибов Афанасий Серапионович
Мать ребёнка: Сгибова Акулина Фирсовна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кудасова Мария Серапионовна
Мать ребёнка: Сгибова Акулина Фирсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сгибова Акулина Фирсовна
Смерть
1885