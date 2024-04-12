Сгибов Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияС 1816 по 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1816 по 1818
Отец: Сгибов Иван Григорьевич
Мать: Сгибова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сгибов Никита?? Семенович??
Мать ребёнка: Сгибова Дарья Никоновна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Сгибова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Сгибова Дарья Никоновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Сгибова Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Сгибова Дарья Никоновна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сгибова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Сгибова Дарья Никоновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сгибов Серапион Семенович
Мать ребёнка: Сгибова Дарья Никоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сгибова Дарья Никоновна
Смерть
Неизвестно