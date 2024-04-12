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Сгибов Семен Иванович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

С 1816 по 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1816 по 1818

Отец: Сгибов Иван Григорьевич

Мать: Сгибова Анна Трофимовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сгибов Никита?? Семенович??

Мать ребёнка: Сгибова Дарья Никоновна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Сгибова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Сгибова Дарья Никоновна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Сгибова Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Сгибова Дарья Никоновна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сгибова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Сгибова Дарья Никоновна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сгибов Серапион Семенович

Мать ребёнка: Сгибова Дарья Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибова Дарья Никоновна

Смерть
Неизвестно
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