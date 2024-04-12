Сгибова Акулина Фирсовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слепышев Фирс Харитонович
Рождение ребёнка
02.05.1867
Сын: Сгибов Афанасий Серапионович
Отец ребёнка: Сгибов Серапион Семенович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кудасова Мария Серапионовна
Отец ребёнка: Сгибов Серапион Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1892