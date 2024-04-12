Сгибова Акулина Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибова Акулина Фирсовна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слепышев Фирс Харитонович

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.05.1867

Сын: Сгибов Афанасий Серапионович

Отец ребёнка: Сгибов Серапион Семенович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кудасова Мария Серапионовна

Отец ребёнка: Сгибов Серапион Семенович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибов Серапион Семенович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1892
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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