Парланд (Parland) Федор (Frederick William) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парланд (Parland) Федор (Frederick William)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1851

Дата смерти

29.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1851

Отец: Parland Alexander (Александр Иванович)

Мать: Parland Ernestine Eleanor

Крещение
13.02.1851
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Англиканская церковь
Бракосочетание
01.06.1884

Жена: Парланд Прасковья Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
храм Георгия Победоносца на Дворцовой площади
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Парланд Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пехтерева Нина Федоровна

Мать ребёнка: Парланд Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Парланд Федор Федорович

Мать ребёнка: Парланд Прасковья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
скрипач
Смерть
29.04.1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Смоленское ев. кл.
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