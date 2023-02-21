Парланд (Parland) Федор (Frederick William)
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1851
Дата смерти29.04.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1851
Крещение
13.02.1851
Англиканская церковь
Бракосочетание
01.06.1884
храм Георгия Победоносца на Дворцовой площади
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Парланд Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пехтерева Нина Федоровна
Мать ребёнка: Парланд Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Парланд Прасковья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
скрипач
Смерть
29.04.1908
Похороны
Неизвестно
Смоленское ев. кл.