Parland (von Sholvin) Ernestine Eleanor
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1827
Дата смерти22.12.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1827
Отец: Scholvin Friedrich Wilhelm
Мать: Charlotte Margarethe
Рождение ребёнка
15.01.1851
Рождение ребёнка
16.01.1852
Дочь: Ernestine Charlotte
Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)
Рождение ребёнка
05.07.1853
Дочь: Mary Caroline
Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)
Рождение ребёнка
18.06.1855
Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)
Смерть
22.12.1869
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище