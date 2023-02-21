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Parland (von Sholvin) Ernestine Eleanor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1827

Дата смерти

22.12.1869

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1827

Отец: Scholvin Friedrich Wilhelm

Мать: Charlotte Margarethe

Рождение ребёнка
15.01.1851

Сын: Парланд (parland) Федор (Frederick William)

Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)

Рождение ребёнка
16.01.1852

Дочь: Ernestine Charlotte

Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)

Рождение ребёнка
05.07.1853

Дочь: Mary Caroline

Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)

Рождение ребёнка
18.06.1855

Сын: Parland John Alexander

Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.12.1869
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смоленское лютеранское кладбище
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