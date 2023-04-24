Парланд (Глездунова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парланд (Глездунова) Прасковья Михайловна

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Место рождения

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
01.06.1884

Муж: Парланд (parland) Федор (Frederick William)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
храм Георгия Победоносца на Дворцовой площади
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Парланд (parland) Федор (Frederick William)

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пехтерева Нина Федоровна

Отец ребёнка: Парланд (parland) Федор (Frederick William)

Рождение ребёнка
1895

Сын: Парланд Федор Федорович

Отец ребёнка: Парланд (parland) Федор (Frederick William)

Смерть
?.07.1942
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Пискаревское кладбище
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