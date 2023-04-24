Парланд (Глездунова) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти?.07.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1884
храм Георгия Победоносца на Дворцовой площади
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Парланд (parland) Федор (Frederick William)
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пехтерева Нина Федоровна
Отец ребёнка: Парланд (parland) Федор (Frederick William)
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Парланд (parland) Федор (Frederick William)
Смерть
?.07.1942
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище