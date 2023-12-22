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Тарабрина Александра Ивановна

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.04.1851

Дата смерти

28.02.1910

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.10.1867

Муж: Тарабрин Евтихий Михеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1870

Сын: Тарабрин Роман Евтихиевич

Отец ребёнка: Тарабрин Евтихий Михеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1873

Сын: Тарабрин Алексей Евтихиевич

Отец ребёнка: Тарабрин Евтихий Михеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1885

Сын: Тарабрин Михаил Евтихиевич

Отец ребёнка: Тарабрин Евтихий Михеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.02.1910
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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