Тарабрина Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.04.1851
Дата смерти28.02.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1867
Рождение ребёнка
23.09.1870
Сын: Тарабрин Роман Евтихиевич
Отец ребёнка: Тарабрин Евтихий Михеевич
Рождение ребёнка
07.02.1873
Сын: Тарабрин Алексей Евтихиевич
Отец ребёнка: Тарабрин Евтихий Михеевич
Рождение ребёнка
02.11.1885
Сын: Тарабрин Михаил Евтихиевич
Отец ребёнка: Тарабрин Евтихий Михеевич
Смерть
28.02.1910