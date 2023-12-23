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Тарабрин Евтихий Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарабрин Михей Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1873

Сын: Тарабрин Алексей Евтихиевич

Мать ребёнка: Тарабрина Александра Ивановна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарабрина Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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