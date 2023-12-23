Тарабрин Евтихий Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарабрин Михей Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1873
Сын: Тарабрин Алексей Евтихиевич
Мать ребёнка: Тарабрина Александра Ивановна
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно