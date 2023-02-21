Шустова Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1872

Сын: Шустов Иван Егорович

Отец ребёнка: Шустов Егор Никифорович

Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Староверова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Шустов Егор Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Егор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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