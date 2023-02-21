Шустова Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1872
Сын: Шустов Иван Егорович
Отец ребёнка: Шустов Егор Никифорович
Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Староверова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Шустов Егор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно