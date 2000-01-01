Шустов Егор Никифорович
Место рожденияНижегородская губерния
Дата рождения26.11.1842
Дата смерти16.09.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1842
Отец: Шустов Никифор
Мать: не указана
Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1872
Сын: Шустов Иван Егорович
Мать ребёнка: Шустова Сергеевна
Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Староверова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Шустова Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шустова Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская губерния
Смерть
16.09.1908