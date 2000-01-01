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Шустов Егор Никифорович

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Место рождения

Нижегородская губерния

Дата рождения

26.11.1842

Дата смерти

16.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1842

Отец: Шустов Никифор

Мать: не указана

Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1872

Сын: Шустов Иван Егорович

Мать ребёнка: Шустова Сергеевна

Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Староверова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Шустова Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская губерния
Смерть
16.09.1908
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