Солдаткин Иван Владимиров
Место рождения
Дата рождения13.10.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1839
Крещение
15.10.1839
№ 59. Родители: Мастеровой Владимир Игнатьев Солдаткин и законная жена его Агафья Михайлова. Восприемники: Мастеровой Павел Михайлов Садовников и мастеровая женка вдова Елена Савватиева Солдаткина (Ме... Показать все
Место жительства
11.09.1850
Согласно ревизской сказке 1850 года с.Купавны в семье за №124 числится сын Владимира Игнатьева Солдаткина, Иван новорожденный, по нынешней сказке 10 лет. (ЦИАМ ф.1796 оп.1 д.461 лл.55об.-57об. Ревизск... Показать все
Место жительства
1855
Согласно исповедальной ведомости села Купавны за 1855 год в доме 7 за №31 числится сын Владимира Игнатьева Солдаткина, Иван - 15 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. лл.589об.-590 Исповедальная ведо... Показать все
Место жительства
1862
Согласно исповедальной ведомости 1862 года в доме №4.за №19 числится сын Владимира Игнатьева Солдаткина, Иван возраст 22 года. ( ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1840 л.641об. Исповедальная ведомость 1862 год с. К... Показать все
Место жительства
1870
Согласно подворной переписи села Купавны в доме 153 числится брат Петра Владимирова Солдаткина, Иван - 29 лет. Грамотный. (ЦИАМ ф.184 оп.10 д.1725 л. Подворная перепись).
Бракосочетание
10.01.1871
№ 1. Мещанин Иван Владимиров Солдаткин первым браком - 22 года. Мещанина Петра Михайлова Черепанова дочь девица Агриппина Петрова – 18 лет. По жениху: мещане Алексей Михайлов Козаков и Максим Прокофье... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1871
Сын: Солдаткин Николай Иванович
Мать ребёнка: Солдаткина Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
08.09.1874
Сын: Солдаткин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Солдаткина Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
26.08.1876
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Солдаткина Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
13.03.1878
Сын: Солдаткин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Солдаткина Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
25.07.1880
Сын: Солдаткин Никанор Иванович
Мать ребёнка: Солдаткина Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
30.05.1882
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Солдаткина Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
27.02.1887
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Солдаткина Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
28.11.1888
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Солдаткина Агриппина Петрова
Смерть
Неизвестно