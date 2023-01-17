Солдаткин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткин Николай Иванович

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

26.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1871

Отец: Солдаткин Иван Владимиров

Мать: Солдаткина Агриппина Петрова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
28.11.1871
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 89. Родители: Мещанин Иван Владимиров Солдаткин и законная жена его Агриппина Петрова. Восприемники: Мещанин Василий Владимиров Солдаткин и оной же слободы мещанская дочь девица Екатерина Алексеева ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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