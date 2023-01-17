Солдаткин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения26.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1871
Крещение
28.11.1871
№ 89. Родители: Мещанин Иван Владимиров Солдаткин и законная жена его Агриппина Петрова. Восприемники: Мещанин Василий Владимиров Солдаткин и оной же слободы мещанская дочь девица Екатерина Алексеева ... Показать все
Смерть
Неизвестно