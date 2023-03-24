Кулаковская Дора Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаковская Дора Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1921

Дочь: Чиж Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Кулаковский Иван Емельянович

Рождение ребёнка
28.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулаковский Иван Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковский Иван Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Шостка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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