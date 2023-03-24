Кулаковская Дора Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1921
Дочь: Чиж Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Кулаковский Иван Емельянович
Рождение ребёнка
28.12.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулаковский Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шостка, Сумська область
Смерть
Неизвестно