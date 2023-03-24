Чиж (Кулаковская) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1921
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1921
Рождение ребёнка
26.01.1944
Отец ребёнка: Чиж Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
03.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чиж Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Львов, Львівська область
Смерть
1992