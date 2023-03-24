Чиж (Кулаковская) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиж (Кулаковская) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1921

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1921

Отец: Кулаковский Иван Емельянович

Мать: Кулаковская Дора Семёновна

Рождение ребёнка
26.01.1944

Сын: Чиж Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Чиж Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
03.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиж Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиж Василий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Львов, Львівська область
Смерть
1992
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