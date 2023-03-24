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Кулаковский Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулаковская Дора Семёновна

Рождение ребёнка
25.12.1921

Дочь: Чиж (Кулаковская) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Кулаковская Дора Семёновна

Рождение ребёнка
28.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулаковская Дора Семёновна

Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
Киев, Украинская ССР

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