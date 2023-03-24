Кулаковский Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1921
Дочь: Чиж (Кулаковская) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Кулаковская Дора Семёновна
Рождение ребёнка
28.12.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулаковская Дора Семёновна
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
Киев, Украинская ССР