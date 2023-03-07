Орловъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1712
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Константинъ Тарасовъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Орловъ Петръ
Мать ребёнка: Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Орловъ Тимофей
Мать ребёнка: Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Ульяна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Максимова