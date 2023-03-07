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Орловъ Иванъ

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Место рождения

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1712

Пол

Мужской

Отец

1673 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1714 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Константинъ Тарасовъ

Мать: не указана

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Ульяна Максимова

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Ульяна Максимова

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Орловъ Петръ

Мать ребёнка: Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Орловъ Тимофей

Мать ребёнка: Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: Ульяна Максимова

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Ульяна Максимова

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Максимова

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