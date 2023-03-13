Орловъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

03.12.1813

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

1714 г.р.

Жена

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Орловъ Иванъ

Мать: Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Орловъ Яковъ

Мать ребёнка: Орлова Василиса

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Василиса

Смерть
03.12.1813
Александровка
Причина смерти: Застаростью
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