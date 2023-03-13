Орловъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти03.12.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Орловъ Иванъ
Мать: Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Орловъ Яковъ
Мать ребёнка: Орлова Василиса
Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Василиса
Смерть
03.12.1813
Александровка
Причина смерти: Застаростью