Константинъ Тарасовъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смерти1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Константиновъ Кононъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Орловъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Константиновъ Никонъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Константиновъ Яковъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1755