Константинъ Тарасовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинъ Тарасовъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Константиновъ Кононъ

Мать ребёнка: не указана

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Орловъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Константиновъ Никонъ

Мать ребёнка: не указана

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Константиновъ Григорий

Мать ребёнка: не указана

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Константиновъ Яковъ

Мать ребёнка: не указана

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1755
Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
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