Белов Иван Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Белов Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Белов Яков Иванов
Мать ребёнка: Белова Акилина Филипова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Белова Праскева Иванова
Мать ребёнка: Белова Акилина Филипова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Белова Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Белова Акилина Филипова
Рождение ребёнка
15.11.1881
Дочь: Белова Варвара Иванова
Мать ребёнка: Белова Акилина Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Акилина Филипова
Смерть
Неизвестно