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Белов Иван Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Белов Стефан Алексеев

Мать: Анна Гаврилова (Герасимова)

Рождение ребёнка
1857

Сын: Белов Яков Иванов

Мать ребёнка: Белова Акилина Филипова

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Белова Праскева Иванова

Мать ребёнка: Белова Акилина Филипова

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Белова Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Белова Акилина Филипова

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.11.1881

Дочь: Белова Варвара Иванова

Мать ребёнка: Белова Акилина Филипова

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Акилина Филипова

Смерть
Неизвестно