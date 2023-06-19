Белова Акилина Филипова
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Белов Яков Иванов
Отец ребёнка: Белов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Белова Праскева Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Белова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
15.11.1881
Дочь: Белова Варвара Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно