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Белова Акилина Филипова

Место рождения

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Белов Яков Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Стефанов

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Белова Праскева Иванова

Отец ребёнка: Белов Иван Стефанов

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Белова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Белов Иван Стефанов

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.11.1881

Дочь: Белова Варвара Иванова

Отец ребёнка: Белов Иван Стефанов

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Иван Стефанов

Смерть
Неизвестно