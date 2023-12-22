Супрун Петр Ефремович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти20.03.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Супрун Ефрем Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1867
Жена: Супрун Акилина Никитична
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Супрун Акилина Никитична
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Супрун Акилина Никитична
Рождение ребёнка
03.08.1879
Мать ребёнка: Супрун Акилина Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1908
Похороны
22.03.1908