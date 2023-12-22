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Супрун Петр Ефремович

Место рождения

Митченки, Чернігівська область

Дата рождения

1843

Дата смерти

20.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Супрун Ефрем Павлович

Мать: не указана

Митченки, Чернігівська область
Бракосочетание
1867

Жена: Супрун Акилина Никитична

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Супрун Василий Петрович

Мать ребёнка: Супрун Акилина Никитична

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Супрун Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Супрун Акилина Никитична

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1879

Сын: Супрун Антон Петрович

Мать ребёнка: Супрун Акилина Никитична

Митченки, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Смерть
20.03.1908
Митченки, Чернігівська область
Похороны
22.03.1908
Митченки, Чернігівська область
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