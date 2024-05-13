Супрун (Яценко) Акилина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти19.03.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Супрун Петр Ефремович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Супрун Петр Ефремович
Рождение ребёнка
03.08.1879
Отец ребёнка: Супрун Петр Ефремович
Смерть
19.03.1908
Похороны
21.03.1908