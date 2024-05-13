Супрун (Яценко) Акилина Никитична 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Супрун (Яценко) Акилина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

19.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Бракосочетание
1867

Муж: Супрун Петр Ефремович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Супрун Василий Петрович

Отец ребёнка: Супрун Петр Ефремович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Супрун Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Супрун Петр Ефремович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1879

Сын: Супрун Антон Петрович

Отец ребёнка: Супрун Петр Ефремович

Митченки, Чернігівська область
Смерть
19.03.1908
Митченки, Чернігівська область
Похороны
21.03.1908
Митченки, Чернігівська область

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