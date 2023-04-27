von Oldenburg (Schleswig-Holstein, Oldenburg) Adelheid — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Oldenburg (Schleswig-Holstein, Oldenburg) Adelheid

Место рождения

Oldenburg, Deutchland

Дата рождения

1425

Дата смерти

1475

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1425

Отец: Ольденбург Дитрих Lucky

Мать: Гольштейнская Хедвига

Oldenburg, Deutchland
Рождение ребёнка
1450

Дочь: Von Mansfeld-Querfurt Margarethe

Отец ребёнка: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard VI

Weida, Thuringia Germany
Бракосочетание
1474

Муж: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard VI

Смерть
1475
Laasphe