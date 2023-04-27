von Oldenburg (Schleswig-Holstein, Oldenburg) Adelheid
Место рожденияOldenburg, Deutchland
Дата рождения1425
Дата смерти1475
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1425
Отец: Ольденбург Дитрих Lucky
Мать: Гольштейнская Хедвига
Oldenburg, Deutchland
Рождение ребёнка
1450
Дочь: Von Mansfeld-Querfurt Margarethe
Отец ребёнка: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard VI
Weida, Thuringia Germany
Бракосочетание
1474
Смерть
1475
Laasphe