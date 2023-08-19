Дьяченко Екатерина Деонисимовна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1872
Сын: Дьяченко Ефрем Савельевич
Отец ребёнка: Дьяченко Савелий Иосифович
Рождение ребёнка
27.06.1875
Сын: Дьяченко Гавриил Савельевич
Отец ребёнка: Дьяченко Савелий Иосифович
Рождение ребёнка
24.05.1878
Сын: Дьяченко Семен Савельевич
Отец ребёнка: Дьяченко Савелий Иосифович
Рождение ребёнка
20.07.1887
Дочь: Мария Савельевна
Отец ребёнка: Дьяченко Савелий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно