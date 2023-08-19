Дьяченко Екатерина Деонисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко Екатерина Деонисимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1872

Сын: Дьяченко Ефрем Савельевич

Отец ребёнка: Дьяченко Савелий Иосифович

Рождение ребёнка
27.06.1875

Сын: Дьяченко Гавриил Савельевич

Отец ребёнка: Дьяченко Савелий Иосифович

Рождение ребёнка
24.05.1878

Сын: Дьяченко Семен Савельевич

Отец ребёнка: Дьяченко Савелий Иосифович

Рождение ребёнка
20.07.1887

Дочь: Мария Савельевна

Отец ребёнка: Дьяченко Савелий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Савелий Иосифович

Смерть
Неизвестно