(Гагарина) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения15.11.1746
Дата смерти02.06.1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1746
Отец: Гагарин Пётр
Мать: Гагарина Мария
Бракосочетание
1762
Муж: Толстой Борис
Рождение ребёнка
1763
Сын: Толстой Василий Борисович
Отец ребёнка: Толстой Борис
Рождение ребёнка
1763
Сын: Толстой Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Толстой Борис
Рождение ребёнка
1767
Сын: Толстой Пётр
Отец ребёнка: Толстой Борис
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Битяговская Мария
Отец ребёнка: Толстой Борис
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Травчина Вера Борисовна
Отец ребёнка: Толстой Борис
Смерть
02.06.1810