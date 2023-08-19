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(Гагарина) Екатерина Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.11.1746

Дата смерти

02.06.1810

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1746

Отец: Гагарин Пётр

Мать: Гагарина Мария

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1762

Муж: Толстой Борис

Рождение ребёнка
1763

Сын: Толстой Василий Борисович

Отец ребёнка: Толстой Борис

Рождение ребёнка
1763

Сын: Толстой Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Толстой Борис

Рождение ребёнка
1767

Сын: Толстой Пётр

Отец ребёнка: Толстой Борис

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Битяговская Мария

Отец ребёнка: Толстой Борис

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Травчина Вера Борисовна

Отец ребёнка: Толстой Борис

Смерть
02.06.1810
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург