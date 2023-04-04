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Хорват (Гагарина) Анастасия
Хорват (Гагарина) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1748
Пол
Женский
Отец
Гагарин Пётр
1705 г.р.
Мать
Гагарина (Грушецкая) Мария
1705 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец:
Гагарин Пётр
Мать:
Гагарина Мария
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