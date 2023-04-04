Хорват (Гагарина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорват (Гагарина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Пол

Женский

Отец

1705 г.р.

Мать

1705 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Гагарин Пётр

Мать: Гагарина Мария

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