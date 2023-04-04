Травчина (Толстая) Вера Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травчина (Толстая) Вера Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Отец

1723 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Толстой Борис

Мать: Екатерина Петровна

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