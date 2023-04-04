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Травчина (Толстая) Вера Борисовна
Травчина (Толстая) Вера Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Пол
Женский
Отец
Толстой Борис
1723 г.р.
Мать
(Гагарина) Екатерина Петровна
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Толстой Борис
Мать:
Екатерина Петровна
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