Алексеева (Павлова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Павлова) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1987

Отец: Павлов Владимир

Мать: Павлова Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Алёна Анатольевна

Отец ребёнка: Алексеев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Никита Анатольевич

Отец ребёнка: Алексеев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Алексеев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Анатолий

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