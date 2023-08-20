Павлова (Платонова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Платонова) Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1956

Отец: Платонов Александр Васильевич

Мать: Платонова Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.06.1980

Сын: Павлов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Павлов Владимир

Ивановка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1982

Сын: Павлов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Павлов Владимир

Ивановка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1987

Дочь: Алексеева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Павлов Владимир

Рождение ребёнка
05.04.1998

Дочь: Шаяхметова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Павлов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Владимир

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