Павлова (Платонова) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1956
Рождение ребёнка
28.06.1980
Сын: Павлов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Павлов Владимир
Рождение ребёнка
28.01.1982
Сын: Павлов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Павлов Владимир
Рождение ребёнка
25.03.1987
Дочь: Алексеева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Павлов Владимир
Рождение ребёнка
05.04.1998
Дочь: Шаяхметова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Павлов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Владимир