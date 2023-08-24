Алексеев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.2012
Дочь: Алексеева Алёна Анатольевна
Мать ребёнка: Алексеева Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
09.10.2016
Дочь: Алексеева Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Алексеева Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
01.03.2023
Сын: Алексеев Никита Анатольевич
Мать ребёнка: Алексеева Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно