Алексеев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.2012

Дочь: Алексеева Алёна Анатольевна

Мать ребёнка: Алексеева Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
09.10.2016

Дочь: Алексеева Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Алексеева Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
01.03.2023

Сын: Алексеев Никита Анатольевич

Мать ребёнка: Алексеева Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Светлана Владимировна

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