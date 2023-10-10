Шагин Анисим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШагин Анисим Дмитриевич

Шагин Анисим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шагин Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шагин Петр Анисимович

Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шагина Варвара Анисимовна

Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна

Рождение ребёнка
01.01.1843

Дочь: Шагина Татьяна Анисимовна

Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
ГАСО Ф.6 о.1 д.296 стр.080об. запись № 1 (женского пола) от 01 января о рождении в Метрической книге за 1843г. Спасопреображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губерн... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шагина Аксинья Анисимовна

Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна

Рождение ребёнка
02.01.1851

Дочь: Шагина Анисья Анисимовна

Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись № 2 (лиц женского пола) метрической книги Преображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии за 1851г. ( Ф.6 о.1 д.318, стр.023об).
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шагина Мария Анисимовна

Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагина Маремьяна Захаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close