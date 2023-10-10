Шагин Анисим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шагин Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шагина Варвара Анисимовна
Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна
Рождение ребёнка
01.01.1843
Дочь: Шагина Татьяна Анисимовна
Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна
ГАСО Ф.6 о.1 д.296 стр.080об. запись № 1 (женского пола) от 01 января о рождении в Метрической книге за 1843г. Спасопреображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губерн... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шагина Аксинья Анисимовна
Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна
Рождение ребёнка
02.01.1851
Дочь: Шагина Анисья Анисимовна
Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна
Запись № 2 (лиц женского пола) метрической книги Преображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии за 1851г. ( Ф.6 о.1 д.318, стр.023об).
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шагина Мария Анисимовна
Мать ребёнка: Шагина Маремьяна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно