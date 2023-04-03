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Ефим Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Антон Михайлов

Мать: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
15.03.1843

Дочь: Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кошкин Анисим Ефимович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Елисавета Ефимовна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Кошкин Павел Ефимович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Дария Ефимовна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Кошкин Дмитрий Евфимьевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1857

Сын: Кошкин Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Калиник Ефимович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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