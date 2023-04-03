Ефим Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Антон Михайлов
Мать: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
15.03.1843
Дочь: Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Елисавета Ефимовна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Дария Ефимовна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Кошкин Дмитрий Евфимьевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1857
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Калиник Ефимович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно