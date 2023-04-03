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Антон Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Пол

Мужской

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
1804 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Михаил Климов

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
18.01.1804

Сын: Григорий Антонов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Емельян Антонов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Евстигней Антонов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Пётр Антонов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Ефим Антонович

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Иаков Антонов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Работа или профессия
Неизвестно