Антон Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Михаил Климов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
18.01.1804
Сын: Григорий Антонов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Емельян Антонов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Евстигней Антонов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Пётр Антонов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Ефим Антонович
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Иаков Антонов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно